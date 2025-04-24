全球暖化恐讓黃魚枯竭 中山大學研究登國際期刊

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（中央社記者林巧璉高雄24日電）國立中山大學海洋生態與保育研究所助理教授林裕䕒研究發現，高經濟價值魚種石首魚（俗稱黃魚）因全球暖化有枯竭風險，籲列為優先保育與管理的目標物種，此成果登國際期刊。

中山大學新聞稿表示，林裕䕒研究發現，黃魚對氣候變遷造成的溫度改變高度敏感，因此恐隨著全球暖化加劇面臨資源枯竭風險，籲將石首魚列為優先保育與管理的目標物種，以因應可能的生態與經濟衝擊。研究成果登上國際期刊「Estuarine, Coastal and Shelf Science」。

林裕䕒表示，石首魚科下包含黃魚，是台灣近海漁業的重要經濟魚種之一，廣泛分布於西部沿岸海域，因肉質鮮美且具高市場價值，一直是漁民及消費者關注的焦點。

林裕䕒指出，石首魚對海水溫度變化極為敏感，升溫將直接壓縮其適生棲地範圍，若不即早納入保育管理規劃，未來數十年內可能面臨資源枯竭風險。

研究團隊表示，此研究以「魚類重要棲地」（Essential Fish Habitat, EFH）為核心概念，透過4年實地調查，累積大量生態觀測與環境變數資料。團隊搭乘新海研三號研究船，定期進行標準化的科學拖網調查，蒐集魚類族群分布、體型、數量及環境參數等資訊，涵蓋範圍橫跨屏東枋寮至苗栗外海，記錄台灣西部沙泥底質海域的魚類多樣性與空間變異。

研究也發現，氣候變遷將對不同物種產生不同的影響，以石首魚為例，石首魚對於低溫深水海域的偏好，這也暗示在未來氣候暖化下，台灣海岸石首魚族群數量可能會明顯降低，影響沿近海漁民生計。

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團隊說明，研究結果提供魚類空間分布資訊、與環境因子的相關性外，可作為中央與地方政府劃設保護區、調整漁業管理與氣候調適政策的重要科學依據。台灣西部底棲魚類對氣候變遷的反應具高度物種特異性，未來的海洋資源管理應擺脫一體適用的作法，改採精準、分區、分物種的策略。

林裕䕒指出，面對日益加劇的氣候風險與海洋資源壓力，應以科學為本，推動具前瞻性的海洋保育政策。此項研究成果期望能協助政府更有效辨識優先保育物種與區域，強化台灣海洋生態系統的韌性，達成資源永續與漁業發展並進的雙重目標。（編輯：李淑華）1140424