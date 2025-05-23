楊光磊：台灣應組成熟製程聯盟 創造客製化價值化市場

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（中央社記者張璦台北23日電）前台積電研發處長楊光磊今天表示，台灣應組成熟製程聯盟，結合幾間公司打群架，創造客製化、價值化市場，並利用先進製程經驗跟能量，改善成熟製程的效率與成本等問題，透過增加價值、降低成本雙軌並進，全世界即使在成熟製程市場要與台灣競爭，也會非常困難。

全球半導體供應鏈夥伴論壇今天登場，會中針對半導體科技研發與科學園區國際連結模式等議題進行座談，國科會主委吳誠文出席致詞，國科會副主委蘇振綱、台灣科技大學產學創新學院執行長楊光磊、國科會科技辦公室執行秘書張振豪、晶創方案推動辦公室執行長闕志達與談。

吳誠文致詞指出，40多年前台灣政府推動科學園區的建設與營運統一窗口，結合當地研發人力以及學研機構，人才培育動能源源不絕，透過獎勵和補助機制，鼓勵科學園區廠商展開研發，國內半導體產業也就此生根。

吳誠文表示，政府、廠商、大專院校與學術研究機構，形成三足鼎立的科學園區架構，重視並推動研發、產業、人才的結合，這樣的作法在全世界獨樹一幟。

吳誠文提到，總統賴清德的願景是盼望廠商立足台灣、布局全球、組國家隊，科學園區也會盡全力協助廠商，並透過民主供應鏈，展現台灣實力，協助友好國家發展，促進世界繁榮。

在與談環節，蘇振綱指出，國科會有2隻手，一隻手是資助學研機構，另外一隻手是管理科學園區，並由科學園區提供服務給廠商，「這2隻手牽越緊越好」，這樣才能讓科研能量集中在園區廠商，而科研將持續扮演未來半導體製程進步的關鍵推進力量，但同時成熟製程端的挑戰也需要重視。

曾在台積電擔任研發處長的楊光磊表示，針對中國創造大量成熟製程產能是否會「打趴」台灣成熟製程，他倒是抱持較為樂觀看法，首先是台灣技術發展的穩健歷程與文化，讓台灣晶圓代工在全世界沒有任何對手。

再者，楊光磊指出，中國的成熟製程牽涉到其內需市場所創造出來的價值，且中國市場培養出的模式接近、類似於IDM（垂直整合製造商），而IDM市場是比較偏向於標準產品的市場，這跟台灣晶圓代工市場有區隔。

楊光磊表示，就先進製程而言，台積電就是武林霸主、自成體系，但他認為台灣也要另組成熟製程聯盟，創造客製化、價值化市場，也就是結合幾間公司打群架，因應全球各式各樣需求，並利用台灣的先進製程經驗跟能量，去改善成熟製程效率、成本等問題。

楊光磊指出，藉由增加價值、降低成本雙軌並進，全世界即使在成熟製程市場要與台灣競爭，也會非常困難。

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楊光磊說，他認為台灣是「天選矽島」，在當初的時空背景與文化下，驅動台灣hungry and foolish地（懷抱飢渴與不畏失敗的精神），去創造半導體生態系與科學園區機制。

楊光磊也提到，他近期走訪捷克，當地雖也有Technology Park，但並無類似工研院的組織；台灣工研院可說是發展的根基，透過技轉、分支，並讓每一個分出去的公司自己成長，台積電正是受惠於此模式，因此其他國家若要複製台灣的成功經驗，除要經歷很長的培育期，也需要打根基，要有國家實驗室的概念，且實驗室要以工業角度、而非科學角度，去看待產業發展。（編輯：潘羿菁）1140523