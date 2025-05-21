童子賢彭双浪盼科技結合農業發展 國科會將導入AI

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（中央社記者張璦台北21日電）農業部今天在國科會委員會議中說明農業科技園區發展與產業展望。國科會主委吳誠文指出，和碩董事長童子賢、友達董事長彭双浪等外部委員都是農家子弟出身，對於農業科技園區抱有期待，盼將台灣科技產業結合農業發展，政府也將跨部會朝此方向推動，並導入AI科技、科學方法，照顧農民，將產品行銷全世界。

國科會今天召開第15次委員會議，農業部提報「農業科技園區發展現況及未來產業競爭力展望」，說明農業科技園區在推動農業創新、永續並邁向國際市場的成果；同時，國科會提報「智慧醫療推動成果與未來展望」，展現醫療AI關鍵技術與產品研發及智慧醫療聯盟等成果。

與會的農業部農業科技園區管理中心主任謝勝信表示，園區包含屏東農業科技園區、台南蘭花生物科技園區、桃園農業物流加工園區等3大核心，總面積近600公頃，且各具發展特色，園區具備便捷通關檢疫等完備的基礎設施與創新研發支持，致力於推動農業研發、創新加值及行銷國際化，已成為台灣農業轉型與永續經營的重要基地。

謝勝信指出，未來園區持續在智慧、韌性、永續、安心的主軸上，透過導入研發量能、落實科研成果、串聯農漁民與青農等措施，結合企業資源建構與台灣農業緊密結合、完整且具有韌性的產業鏈，落實農業科研成果產業化，打造農業創新引擎，為台灣農業注入新動能。

吳誠文表示，國科會重量級的外部委員，包含和碩董事長童子賢、台北市電腦公會理事長彭双浪、中研院院長廖俊智、具生技製藥專業背景的專家顧曼芹在會中都有討論到農業部提案。

吳誠文說，童子賢、彭双浪都是農家子弟出身，對於農業科技園區抱有期待，希望把台灣重要的科技產業，結合農業發展；國科會也將跨部會全力協助推動農業精緻化、高質化，並導入AI科技、科學方法，照顧農民，將產品行銷全世界。

此外，國科會2020年及2024年起分別推動「臨床資料庫與AI之跨域開發及加值應用計畫」及「台灣智慧醫療創新加值推動計畫」，以病患旅程為核心，主題涵蓋健康促進、臨床醫療決策、醫院管理、生成式AI應用等，結合產、學研、醫跨域合作，從核心技術研發，擴大至創新產品與系統模組的整合開發。

國科會表示，藉由與衛福部、經濟部合作，現已協助5項醫療器材軟體（Software as a Medical Device, SaMD）通過台、美衛生主管機關查驗登記，並衍生2家AI醫療新創公司，將學研成果往商業化推進。

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為加速智慧醫材產品落地應用，國科會指出，國內多家醫學中心合作成立台灣智慧醫療聯盟（Taiwan Smart Healthcare Alliance, TSHA），媒合學研單位開發的智慧醫療器材與多樣的臨床場域，透過23項跨院專案，建立標準化驗證程序與相關軟硬體設施，並將跨院驗證成功模式逐步拓展至跨國驗證。

吳誠文說，面對高齡化趨勢，智慧醫療科技是優化病患照護、降低人力依賴、增加醫療韌性的重要推動力，未來也會繼續推動智慧醫療跨部會連結，長期目標可將智慧醫療作為醫護機器人的關鍵大腦與發展核心，盼能協助台灣醫療永續發展，提升智慧醫療產品的國際競爭力。（編輯：潘羿菁）1140521