朱育賢開轟國中教頭劉明光見證 笑喊教練常來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北23日電）中職味全龍朱育賢國中教練劉明光今天到場觀賽，現場見證子弟兵開轟、單場3安3打點好表現，替朱育賢開心也不忘稱讚他一直很努力，朱育賢感謝棒球路上的每名教練，笑說希望教練常來。

朱育賢在國小沒有打棒球，在台北市重慶國中才開始打球，他國中時期的青少棒教練劉明光對朱育賢有很高的評價，稱讚他是很努力、認真的球員。劉明光不僅帶過朱育賢，味全龍陣中包括總教練葉君璋、教練張建銘都是他的子弟兵。

劉明光今天帶著花蓮四維高中棒球隊球員到台北大巨蛋看球，也見證子弟兵好表現，他開心秀出手機中剛好拍到朱育賢今天2局開轟的照片。

朱育賢今天在與台鋼雄鷹隊比賽打擊發揮，1局下敲出安打、2局下敲出3分砲，3局下也敲出安打，單場3安3打點，繼4月5日後再開轟、為個人本季第2轟；龍隊今天以12比2搶勝。

朱育賢表示，之前球隊攻擊上感覺沒有這麼順，但近期教練團幫忙調整，上場打擊不強求一定要什麼結果，想辦法推進，一棒接一棒，讓攻擊可以連貫順暢，讓壘上持續有人，就有機會形成大局。

透過 Google News 追蹤中央社

朱育賢也表示，遇到任何狀況都不要害怕失敗，從失敗中得到寶貴經驗，都是成長的動力，現在中職的投手越來越強，想要追求每場比賽都有安打也不容易，而全壘打就是最好的結果，每年打擊的狀況可能都不一樣，希望可以保持穩定輸出，不會有太大的壓力。

聽到國中教練到場看球，朱育賢表示，很開心棒球路上可以遇到這麼好的教練，打球生涯這麼久，遇到很多教練給他幫助，才能讓他走到今天；教練難得現場看球就看到朱育賢開轟，朱育賢也笑說：「希望教練可以常來。」（編輯：林恕暉）1140523