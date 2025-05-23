李勛傑單場4安打 桃猿止敗本季仍全勝悍將

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（中央社記者楊啟芳台北23日電）中職今天在桃園棒球場的賽事，樂天桃猿全場敲出18支安打，李勛傑敲出4支安打、包辦3打點，最終以10比5擊退富邦悍將，中止3連敗，悍將本季對戰桃猿吞下6敗、尚未奪勝。

此戰在雙方1比1平手時，悍將4局上展開攻勢，范國宸敲二壘安打後，董子恩擊出的球造成二壘手林子偉失誤，接著張洺瑀、林澤彬都敲安打，攻下3分；不過5局下桃猿隊靠著林政華、陳晨威、林泓育、張閔勛接連敲安打，也得3分再度戰平，另外林智平還纏鬥13球選到保送。

6局下桃猿的林政華敲三壘安打後，成晉擊出高飛犧牲打得1分；7局上悍將的戴培峰從呂詠臻手中轟出追平陽春砲，本季第3轟出爐。不過7局下悍將投手林栚呈被張閔勛、林子偉、李勛傑連3棒敲安打後，滿壘時又投出保送、奉送超前分，張瑞麟接替登板後也對林政華投出觸身球、擠回1分。

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8局下桃猿隊再攻下3分，其中李勛傑敲出2打點二壘安打，終場桃猿隊就以10比5擊退悍將，中止3連敗。桃猿隊全場敲出18支安打，其中李勛傑4打數敲出4支安打、包辦3打點，獲選為單場MVP，另外張閔勛、林子偉也都有3安猛打賞演出。

桃猿隊先發投手黃子鵬此戰用98球投5.2局，被敲出7支安打，投1次保送、5次三振，失掉4分僅1分責失，最後勝投由呂詠臻拿下。（編輯：林恕暉）1140523