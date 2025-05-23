防中共對台滲透 邱垂正：港澳居留制度須檢視調整

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（中央社記者吳柏緯台北23日電）陸委會主委邱垂正今天說，近年中共對台滲透統戰力道加大，同時對港澳控制日深，加上中國大陸移民造成香港人口結構變化；為守護自由民主人權法治與共同家園，有必要整體檢視調整現行港澳居民來台居留定居制度。

據陸委會發布，邱垂正23日出席在淡水舉行的「2025港人台適生活講座」聆聽港人意見，同時解說居留定居政策。現場近30港人出席，提問踴躍，互動熱絡。

邱垂正表示，政府珍視每一位來台發展的新住民，港澳民眾只要是真心留台，政府及策進會會輔導並完成這項心願。從民國108年至今年3月，已有超過5萬6000名港澳民眾獲准在台居留；不含就學及工作居留，符合一定條件並申請定居者，超過1萬600人獲准定居，核准率超過75%。

針對在台港澳人士關心的居留定居新制，邱垂正說明，因近年來兩岸及港澳情勢變化快速，加上中共對港澳控制日深，對台滲透統戰力道加大，以及中國大陸人士移居香港致其人口結構產生變化，政府有必要整體檢視調整現行港澳居民來台居留定居制度，以守護珍視的自由、民主、人權、法治生活方式與共同家園。

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他說，新的居留定居制度將增加「長期居留」規定，以適度拉長觀察期，同時兼顧各類別人士居留條件的衡平，讓台灣社會安全多一分保障。此外，長期居留期間，港澳人士可申請個人式工作許可在台工作及自由進出，也提供不需要申請定居的港澳人士多一種選擇，而居留定居新制實施時，基於信賴利益維護，也會有合理的過渡期，「目前已經在台居留或已申請定居的港澳民眾放心，安心在台生活」。

陸委會表示，這次講座邀請會計師詳細介紹港人關心的報稅規範及實務，同時也安排陸委會、內政部移民署、勞動部勞動力發展署，以及經濟部投資審議司等政府機關代表回應在場港人的問題及提供具體建議。（編輯：楊昇儒）1140523