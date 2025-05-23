天力葉片停產將資遣員工 Vestas感謝供應鏈夥伴貢獻

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（中央社記者曾智怡台北23日電）天力離岸風電科技因風機系統商Vestas退出台灣市場，葉片生產業務暫時告終，預計資遣正職員工470人。Vestas表示，感謝在地供應夥伴貢獻，未來將繼續為渢妙一期離岸風場供應風機，並持續評估採購合適組件，延續與台灣產業的合作關係。

作為全台唯一風電葉片製造商，天力昨天發布重訊表示，依與主要客戶丹麥維特斯集團（Vestas）簽訂的風電葉片製造框架合作協議要求，應完成客戶下訂的葉片數量，但Vestas因其經營策略考量，確定退出台灣離岸風電市場，因此不再向天力提出葉片製造需求，天力最終於114年5月22日依訂單完成309支葉片生產，並將與該集團全面結束合作。

天力指出，Vestas占113年度及112年度合併營收分別約94%及98%，因此將影響公司合併葉片製造產能100%。另因主要營業項目暫時中斷，尚未能有明確生產銷售需求下，已於114年3月起陸續資遣產線員工，預計資遣正職員工共約470人，預估資遣費用共約新台幣3700萬元。

至於公司後續發展，天力表示，將積極拓展風電葉片生產週期中後期的運維服務價值與陸域小型風機業務領域，進行企業轉型及多角化發展。

Vestas表示，自2000年起長期深耕台灣風電市場，目前陸域風電已累計建置近250MW，並已成功安裝900MW的V174離岸風機，且相關運維合約將持續至2039年，近期亦有300MW離岸風場正在建置中。

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隨著最後一支V174葉片完成生產，台灣葉片工廠亦將逐步結束運營。Vestas感謝在地供應夥伴過去的投入與貢獻，並理解本次調整對部分協力廠商及其員工可能帶來影響。

Vestas說，未來將繼續為總裝置容量達495MW的渢妙一期離岸風場，供應其旗艦機型V236-15.0MW，並將在接續的V236離岸風機專案中，持續評估並採購合適的組件，延續與台灣產業的合作關係。（編輯：張均懋）1140523