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風電3-2業者送件簽約 經部12日審查、不符者取消資格

2025/5/9 20:20
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（中央社記者曾智怡台北9日電）離岸風電區塊開發3-2期共5家獲配業者，先前已有1家完成簽約，經濟部能源署晚間表示，其餘4家風場均在今天送件申辦簽約作業，12日將審查內容是否符合，若不符合則取消資格，未履約容量併入3-3期選商。

今年2月已完成簽約風場為風睿能源（SRE）海廣800MW，其餘今天補件風場包含森威能源又德700MW、哥本哈根基礎建設基金（CIP）渢妙二600MW、科理歐永續能源（Corio Generation）海鼎一360MW、德能英華威集團德帥240MW等。

經濟部日前針對離岸風電3-2期得標業者下達最後通牒，要求5家3-2期得標風場必須在9日前完成行政契約簽署補件。

經濟部能源署晚間透過新聞稿表示，除已有1家完成簽約，其餘4家風場均在今天送件申辦簽約作業，未符合而無簽約者，將廢止風場獲配資格及容量，並將該場址空間及容量納入未來選商容量。

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能源署官員補充，12日將審查內容是否符合，最終未履約容量將併入3-3期選商。

經濟部表示，依據全球風能協會（Global Wind Energy Council）統計，台灣113年已成為全球排名第5大離岸風電設置國家，經濟部將持續攜手各業者推動台灣能源轉型及綠電供應，並以公私協力方式共同推動離岸風電設置，達成能源轉型重要目標。（編輯：潘羿菁）1140509

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