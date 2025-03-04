雲林離岸風場啟用 年發電640MW可供應60萬戶家庭

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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）由天豐新能源等跨國公司合作的雲林離岸風場今天啟用，80座風機年發電量640MW，可供應台灣60萬戶家庭用電，年減少120萬公噸的二氧化碳排放。

允能風力主要是由天豐新能源、道達爾能源集團、泰國電力控股集團（EGCO）及日商双日株式會社等共同投資成立，主要負責雲林離岸風場的建置與營運；風場預計6月正式商轉。

雲林離岸風場今天啟用，經濟部次長江文若、雲林離岸風場計畫的4大股東代表、雲林縣副縣長謝淑亞等人出席，見證台灣離岸風電及再生能源產業重要里程碑。

天豐新能源執行長拉麥斯（Patrick Lammers）表示，今天啟動儀式，對於天豐新能源、允能的合作夥伴及台灣的綠色能源發展都是一項重大成就，它不僅是台灣最大的離岸風場之一，也是天豐新能源在亞太地區第一個正式營運的專案。

江文若說，雲林離岸風場啟用是台灣綠色轉型過程中的一個重要里程碑，政府已設定2050年實現淨零排放的目標，離岸風力發電在能源轉型過程中扮演著非常重要的角色，幾年前台灣僅有陸上的風力發電，離岸風電開發是從零開始，但在國際開發商和其他公司的協助下，大家逐一克服困難、從未放棄，才有如今的成果。

江文若認為，雲林離岸風場啟用不僅會讓台灣擁有更多的綠色能源，也展示台灣政府在發展綠色能源方面的決心和毅力。截至今年2月，台灣已經有374座風機，發電量超過3GW。放眼亞洲，台灣是離岸風電發展的領先者。

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道達爾能源集團再生能源資深副總裁奧利維亞（Olivier Jouny）指出，作為雲林離岸風場的技術營運商，將進一步強化在離岸風電領域的專業經驗，未來應用在德國、丹麥和英國的專案。

雲林離岸風場座落於台灣海峽，距台灣西部海岸8至17公里，風場總面積達82平方公里，共設80座風機，年發電量640MW，可供應台灣60萬戶家庭用電，年減少120萬公噸的二氧化碳排放；電力經由雲林縣台西鄉和四湖鄉的2座陸上變電站分別饋入電網，供電給台灣電力公司。（編輯：李錫璋）1140304