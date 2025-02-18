沃旭920MW風場啟動海上建置 2026年完工供應台積電

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（中央社記者曾智怡台中18日電）沃旭能源今天宣布啟動裝置容量920MW的大彰化西南第二階段及西北離岸風場海上建置工程，風場預計2026年全數併聯發電，未來將供應台積電大規模綠電，每年發電量相當於100萬台灣家戶1年用電。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場位於彰化縣外海，將安裝66座西門子歌美颯14-236 DD 14 MW風機，是目前台灣海峽上最大的風機機型，並採用環境友善且免打樁技術的負壓沉箱管架式水下基礎，為亞太區首例。

沃旭能源亞太區總裁古沛明（Per Mejnert Kristensen）表示，風場啟動海上施工階段，展現沃旭能源在台灣開發、建置、運維大規模離岸風場的堅定承諾，也是台灣邁向低碳經濟的重要基石。

沃旭能源大彰化離岸風場執行長傑拉姆（Jayaram Naidu）指出，目前風場陸上施工進展順利，今年將同時進行各項目的海上建置、完成安裝，預計2026年達成全面併聯發電，如期履行與經濟部簽訂的行政契約及與企業客戶的企業購售電契約承諾。

沃旭能源於2023年3月對大彰化西南第二階段及西北離岸風場作出最終投資決定，隨即全面推動風場關鍵組件的生產製造、陸域工程及海上施工準備，以及完備海上施工船舶簽約及調度計畫。

沃旭能源表示，目前正攜手供應商與承包商，進行海床沖刷保護作業，以全面展開海上施工，包括安裝海上變電站、負壓沉箱管架式水下基礎、風機及鋪設陣列與輸出海纜等工程。

其中，海上變電站的水下基礎、基樁以及主體，本月稍早已從新加坡和印尼的生產基地啟程，正運往台灣，一旦氣候窗允許就會進行安裝作業。

另外，負壓沉箱管架式水下基礎以及風機零組件已陸續分批運抵位於台中港的預組裝基地，預計3月底展開安裝。

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沃旭能源指出，風場整體將動員超過40艘國內外船舶，包括重件安裝船、人員運輸船、支援船、施工運維船及警戒船等，施工高峰期間預計將有1600至1800名人員同時在海上工作。

大彰化西南第二階段及西北離岸風場2018年6月通過經濟部潛力場址首次價格競標，贏得920MW併網容量，並在2020年7月與企業客戶簽署為期20年的固定價格企業購售電契約（CPPA），承購該風場全部發電量，為台灣首座簽訂CPPA的離岸風場。（編輯：張均懋）1140218