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上市櫃公司協會：4成受訪者展望美台關稅落在15至20%

2025/5/23 16:42（5/23 16:56 更新）
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上市櫃公司協會23日公布「2025上市櫃企業家對川普『對等關稅』政策的影響預期調查問卷」，受訪者有4成認為美對台課徵關稅會在15至20%區間。共同主持此次調查的政治大學國際關係研究中心兼任研究員陳德昇（左）、華信統領企業管理諮詢顧問公司總經理袁明仁（右）。中央社記者潘智義攝 114年5月23日
上市櫃公司協會23日公布「2025上市櫃企業家對川普『對等關稅』政策的影響預期調查問卷」，受訪者有4成認為美對台課徵關稅會在15至20%區間。共同主持此次調查的政治大學國際關係研究中心兼任研究員陳德昇（左）、華信統領企業管理諮詢顧問公司總經理袁明仁（右）。中央社記者潘智義攝 114年5月23日
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（中央社記者潘智義台北23日電）台灣上市櫃公司協會今天公布「2025上市櫃企業家對川普『對等關稅』政策的影響預期調查問卷」，調查顯示上市櫃公司會員近6成的受訪者預期新台幣兌美元匯率，可能落在28至30元兌1美元之間波動；美台關稅稅率談判展望，有4成受訪者認為，稅率在15至20%區間。

主持調查的政治大學國際關係研究中心兼任研究員陳德昇說，川普就任美國總統後，以美國優先，採用重商主義，造成地緣政治，美中關係出現結構性的調整。

共同主持調查的華信統領企業管理諮詢顧問公司總經理袁明仁認為，新台幣升值對台灣的影響，可能更甚於關稅；不過，換個角度看，川普推動美國製造，但美國沒有產業供應鏈，而全球最完善的產業供應鏈就是台商建置，或是向台灣學習經驗，建構產業鏈的中國廠商，如此一來，川普只能找台廠合作，台灣應該據理力爭，爭取較低關稅。

由台灣上市櫃公司協會發起，探討台灣上市櫃企業對川普政府於2025年4月實施「對等關稅」政策的預期影響。調查顯示，上市櫃公司協會會員對川普「百日新政」評價不高，有超過7成不認同，8成受訪者認為新關稅措施對全球與台灣經濟影響大。

對於投資美國預期，看好的約有2成多，不看好的近4成。目前未在美國投資者看法較兩極，看好受訪者約占1/6，不看好約1/5。

全球對等關稅談判展望，調查顯示，除中國外，預期未來全球有超過半數以上會談成，但也有近1/3國家並不樂觀。預估今年3至4季談成可能性超過6成。美中關稅談判則有近6成認為會在今年3至4季落實，審慎樂觀看待，但有3成不樂觀。

台美關稅談判展望部分，調查結果明顯較為樂觀，有近8成認為在今年3至4季會達成協議。供應鏈去中化與美中2大經濟體脫鉤議題，近4成5受訪者認為可能脫鉤，但也有近5成受訪者認為不可能全面脫鉤，看法較兩極。

美台關稅稅率談判展望，受訪者有4成認為會在15至20%區間，有近1/4估20至25%，15%以下則有1/5。

「對等關稅」對台商全球投資布局影響，維持原投資規劃、投資美國、東南亞3類各占1/3，其他國家則以墨西哥較多（18.3%）、印度次之（6.5%）。

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新台幣升值預期方面，認為美國可能促成新台幣升值的比重高達8成。近6成的受訪者認為未來新台幣兌美元匯率預期在28至30元兌1美元，至於認為25至28元兌1美元，約占1/4。

2025上市櫃企業家對川普「對等關稅」政策的影響預期問卷調查分析報告，調查期間為5月8日至5月16日，調查問卷涵蓋電子科技業、傳統製造業、金融服務業及生技業等，以電子科技業為主，傳統製造業次之。外銷產業中銷往美國的占比達45%。受訪企業全球投資多元布局，以中國（60.4%）和東南亞（50%）為主，已在美國投資亦達35.4%。（編輯：潘羿菁）1140523

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