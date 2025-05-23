買進人生首顆比特幣 蔡明忠：虛擬資產時代一定會來

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者江明晏台北23日電）台灣大虛擬資產交易所（TWEX）上線，富邦集團董事長蔡明忠買下人生第一顆比特幣，他表示，「虛擬資產時代一定會來臨」，隨交易平台安全提升、監管框架完善，將吸引更多理性投資，虛擬資產應被視為如房地產、股票、黃金等長期配置選項。

全球虛擬資產產業邁向制度化與主流化，台灣也加速推動監管與產業創新，台灣大哥大虛擬資產交易所（TWEX）正式上線，象徵富邦集團在區塊鏈金融領域邁出關鍵一步。

富邦集團董事長暨台灣大哥大董事長蔡明忠就在自家平台買下人生第一顆比特幣，他表示，虛擬資產應被視為「另類資產」，納入長期投資組合，看好Web3與區塊鏈金融的發展潛力，將透過集團資源整合，推動產業朝向合規、安全與可持續的方向前進。

蔡明忠表示，安全是虛擬資產能否被廣泛接受的關鍵要素，儘管虛擬資產發展多年，期間價格上下波動劇烈，市場不確定性高，但他早年即密切關注此領域並有意參與，然而對交易平台的安全性始終存有疑慮，因此選擇長期觀望。他認為，許多潛在投資人與他有相同疑慮，對資產存放與交易風險格外謹慎。

台灣大哥大歷時兩年籌備，整合集團在資安、金融與技術領域的資源，推出台灣大虛擬資產交易所後，蔡明忠才正式入場，蔡明忠期盼，虛擬資產產業走向合規、透明與制度化後，吸引更多主流投資者與專業資本參與，期許台灣在全球數位資產競局中占關鍵地位，成為亞洲虛擬資產發展的重要樞紐。

透過 Google News 追蹤中央社

針對虛擬資產的投資定位，蔡明忠表示，相較於成熟資產市場，虛擬資產仍處於「方興未艾」的萌芽期，預見隨著交易平台安全性提升及監管框架日趨完善，將吸引更多理性投資人參與，為產業注入穩健成長的動能。

他認為，從資產配置的視角來看，虛擬資產應被視為如同房地產、股票、黃金等傳統資產般的長期配置選項，「虛擬資產的時代一定會來臨。」未來，綠色經濟將與區塊鏈、虛擬資產深度融合，包括碳權及各類金融商品，皆可能基於區塊鏈技術進行交易，台灣應積極布局此波新經濟浪潮。（編輯：林興盟）1140523