開放觀光移工？勞部：跨國勞動力政策須通盤考量

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（中央社記者吳欣紜台北23日電）行政院長卓榮泰今天出席觀光博覽會說將推新勞工政策，除在地勞工優先適用也將引進更多移工引發討論，勞動部則說，對於跨國勞動力政策會進行整體考量，不會只關注單一產業。

台北國際觀光博覽會TTE今天起至26日在台北世貿舉行，今年規模再創新高，參展廠商較去年成長近40%、達350家。

卓榮泰今天出席活動時致詞指出，對於發展觀光，他認為，國內交通建設必須提升效率，有好的交通建設，才能吸引國外旅客來台。

卓榮泰也指出，為了能有充裕的人力，將推出新的勞工政策，除了在地勞工優先適用，為滿足產業需要，還將引進更多移工。

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外界將卓榮泰發言視為將開放觀光業移工。對此，勞動部則回應指出，針對各產業缺工情況，勞動部本來就有開放移工的評估政策，日前也對外指出正研擬製造業為本勞加薪，可額外增聘移工員額。

勞動部強調，對於跨國勞動力政策，勞動部會進行整體考量，觀光業只是整體考量的產業之一，勞動部不會關注單一產業。（編輯：林恕暉）1140523