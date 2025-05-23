阿爆將赴史瓦帝尼演出 台灣歌手第一人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北23日電）排灣族歌后阿爆（阿仍仍）與歌手黃宣今天出席品牌活動，換上義式穿搭展現夏日風情。阿爆分享，下週將前往台灣友邦史瓦帝尼演出，成為首名當地開唱的台灣歌手，讓她直呼期待。

阿爆將於月底站上大型國際音樂祭「灌木之火」（MTN Bushfire）主舞台演出，她今天受訪表示，「這是50年來第一位台灣歌手在當地開唱，我超期待，也很好奇那邊的野生動物和文化。」

黃宣受訪則分享，最荒謬的旅遊經驗是光溜溜在一座島上騎腳踏車，「那是個沒有任何交通工具的小島，只能騎腳踏車或馬，每天都光著身體在街上遊蕩超級原始。」他接著補充，還是有穿一件內褲，不然會被警察逮捕。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，金曲獎評審團主席丁曉雯日前在公布入圍名單記者會上，稱讚原住民專輯表現亮眼，阿爆今天說：「今年新人很強，原住民新星也有很多人入圍，真的蠻酷的。」

黃宣表態支持入圍今年金曲獎華語歌王、華語專輯等獎項的好友呂士軒，並特別提到已故歌王方大同，認為方大同留下的作品已經成為永恆，「金曲獎很難去定義他對我們大家的影響，我自己都受到他很多作品影響。」（編輯：吳素柔）1140523