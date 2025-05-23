陳奕迅確診後高雄開唱自揭瘦了 飆高音實力不減

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤高雄23日電）歌王陳奕迅今晚在高雄巨蛋辦 FEAR and DREAMS 演唱會，是他確診後首露面，聲音狀況相當好，有1.2萬名歌迷同樂。陳奕迅自嘲生病後變瘦，但太太仍叮嚀他別露出小肚子。

陳奕迅15日宣布因確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）將16、17、18日的演唱會延期到月底舉行。陳奕迅今晚以「2001太空漫遊」、「人神鬥」開場，他換上太空裝從太空梭道具中現身，舞者一旁跳出月球漫步的跳躍動作，加上比台北小巨蛋場更大的螢幕，觀眾彷彿跟著陳奕迅的歌聲漂浮在太空裡。

雖是確診後首場演唱會，不過陳奕迅的嗓音沒有受到太多影響，低音到高音都掌控得相當好，直到演唱會尾聲的「七百年後」，才因為一陣咳嗽中斷了幾句歌詞，他邊笑邊向台下揮手，歌迷也以熱烈掌聲作為鼓勵，陳奕迅也在下首歌「愚人快樂」更改歌詞唱成「親愛的兄弟們開懷一場」，再度掀起歌迷尖叫聲。

透過 Google News 追蹤中央社

陳奕迅唱完「我們萬歲」後跟歌迷聊天互動，他數度鞠躬並對歌迷高喊謝謝，並說：「我記憶中的左營巨蛋不是這樣子的，人海很大很漂亮，好漂亮好美啊！很開心終於在你們面前唱歌。」

陳奕迅脫下外套透露日前生病有變瘦，但太太還是叮嚀他別露出「小肚子」。他接著自嘲造型像是洗碗工，「這是只給高雄朋友的解釋，其他人只能從網路知道為什麼我不脫衣服。」他邊做出洗碗動作邊開玩笑說，「不要跟我說話，今天客人很多，我不止洗碗還有廁所。」逗得台下歌迷發出陣陣笑聲。（編輯：陳清芳）1140523