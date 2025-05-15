陳奕迅確診COVID-19 高雄巨蛋演唱會延期
2025/5/15 13:27（5/15 13:42 更新）
（中央社記者陳怡璇台北15日電）歌手陳奕迅確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），原定 16、17、18 日於高雄巨蛋舉行的3場FEAR and DREAMS 演唱會將延期，改為29、30、31日舉行。
環球音樂臉書公告，陳奕迅 FEAR and DREAMS 高雄站5月16至18日延期。
環球音樂表示，陳奕迅（Eason）昨晚突感身體不適，今早經醫生診斷確診為COVID-19，須立即停止所有演出活動並進行休養。面對突如其來的病毒侵襲，確定首週無法如期重返高雄，Eason 非常難過也深感歉意。
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環球音樂說，演唱會團隊已緊急協調後續安排，原訂5 月16、17、18 日於高雄巨蛋舉行的3場演出將延期舉行，改為29、30、31日。
已購票觀眾可持原票於新場次原座位入場。欲選擇退票的觀眾，請依照拓元售票系統公告之退票方式辦理，主辦單位將全額退款。全額退票相關辦法將於今日內公布，請持續關注拓元售票系統官方公告。（編輯：李亨山）1140515
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