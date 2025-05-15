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田馥甄「田調」萬里場安全疑慮多 延期改南投開唱

2025/5/15 13:07
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（中央社記者陳怡璇台北15日電）歌手田馥甄巡迴演唱會「田調」6月7、8日萬里場，主辦今表示因諸多風險，為確保安全，將延至7月5、6日，改在南投埔里暨南國際大學舉辦。

歌手田馥甄的Instagram發文公布「田調」Live in Life野地小巡演萬里場重要公告。

公告表示，原訂於2025年6月7日、8日，於新北市萬里區熱氣流飛行場舉辦的田馥甄「田調」Live in Life野地小巡演，因在演出籌備過程中產生諸多不可預期風險。

經各單位反覆專業評估，考量場地周邊環境及整體安全規劃等因素，為確保觀眾、工作人員及演出者等人身安全與演出品質，主辦單位多方審慎研議後，決定捨棄萬里場地，將原定演出日延期，並調整地點改至南投埔里暨南大學舉行。

公告表示，原6月7日下午3時的萬里場次，移至7月5日下午3時在暨南大學舉辦；原6月8日下午3時萬里場次，改至7月6日下午3時暨南大學場次舉辦。

已購買萬里場次門票的觀眾，可選擇保留原入場資格，平移至暨南大學場，或依遠大售票公告進行退票作業。

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公告說，「田調」Live in Life野地小巡演是想給歌迷一份特別的心意，以非典型方式帶大家走出房間、走近自然、走進現場，但必須建立在所有參與者都能夠「快樂出門，平安回家」的基礎上。

為感謝歌迷的理解與支持，主辦單位將寄送購買萬里場次觀眾「萬里無緣限定小物」，以此表達心意。（編輯：龍柏安）1140515

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