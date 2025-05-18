田馥甄美聲配鹽田夕陽開唱 邀觀眾念禱詞感謝土地

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（中央社記者王心妤台南18日電）金曲歌后田馥甄今天在台南展開第2場「田調」演唱會，美聲、美景讓歌迷聽得如痴如醉。田馥甄邀觀眾一起念禱詞感謝土地，「我們被這片土地孕育出來，大地滋養讓我們聚在一起。」

田馥甄今天在台南井仔腳瓦盤鹽田開唱，特別選在下午5時10分左右開始，有別於昨天頭戴蕾絲帽搭配白衣黃褲，今天她穿著洋裝搭配涼鞋亮相，並以「現在是什麼時辰了」、「什麼，哪裡」、「烏托邦」、「花花世界」等歌揭開序幕，夕陽正巧落在一格一格的鹽田中，歌聲也在小鹽山之間繚繞。

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田馥甄打趣稱呼歌迷是「小花們」，並提醒記得喝水，不要被太陽曬得枯萎了。她也說，今天想用喜歡的作品跟大自然一起灌溉歌迷，事前勘景時跑遍台灣，「適合的地方都去看過了，我們被這片土地孕育出來，大地滋養我們聚在一起，因此場勘時，團隊會圍成一個圈圈念禱詞。」

田馥甄接著邀請全場觀眾一起念出禱詞，並開玩笑說：「希望馥甄不要再忘詞了。」全場也跟著喊出感謝。（編輯：張雅淨）1140518