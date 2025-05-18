田馥甄用在地風景打造演唱會 網友讚：認真愛這片土地

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（中央社記者王心妤台北18日電）金曲歌后田馥甄展開「田調」野地小巡演，昨天在台南井仔腳瓦盤鹽田的首場演唱會開始後，在社群平台掀起討論，田馥甄的好歌聲配上美景，被網友稱讚是認真愛這片土地的人。

田馥甄「田調」演唱會從昨天起在台南井仔腳瓦盤鹽田開跑，接下來還將前往南投埔里虎嘯山嵐飛行場、屏東恆春聯福磚窯等地演出，特別挑選充滿在地特色的場景，打造獨一無二的演唱會。

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為了呈現美景，田馥甄也曾笑說：「一路勘景的過程，從興奮啟程，到懷疑人生。」今天是在台南井仔腳瓦盤鹽田的第2場演唱會，不少觀眾提早入場跟映著夕陽的鹽田美景拍照。

有網友昨天在社群平台貼出演唱會的照片，引來其他網友稱讚：「好喜歡好喜歡這次Hebe巡迴的操作，感覺就是帶每一位喜愛她的粉絲好好看看台灣這片土地」、「她是第一人，貨真價實觀光大使」、「真的要用生命珍惜，希望大家趕快退票，我要買」。（編輯：張雅淨）1140518