加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
豪雨泥流阻斷蘇花公路 水淹台鐵軌道和仁至崇德停駛
首頁 / 娛樂
演唱會
新聞專題
演唱會1/300
首頁 / 娛樂

田馥甄用在地風景打造演唱會 網友讚：認真愛這片土地

2025/5/18 17:28（5/18 18:02 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
金曲歌后田馥甄展開「田調」野地小巡演，17日在台南井仔腳瓦盤鹽田的首場演唱會。圖為演唱前彩排畫面。（圖取自facebook.com/atunemusichebe）
金曲歌后田馥甄展開「田調」野地小巡演，17日在台南井仔腳瓦盤鹽田的首場演唱會。圖為演唱前彩排畫面。（圖取自facebook.com/atunemusichebe）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王心妤台北18日電）金曲歌后田馥甄展開「田調」野地小巡演，昨天在台南井仔腳瓦盤鹽田的首場演唱會開始後，在社群平台掀起討論，田馥甄的好歌聲配上美景，被網友稱讚是認真愛這片土地的人。

田馥甄「田調」演唱會從昨天起在台南井仔腳瓦盤鹽田開跑，接下來還將前往南投埔里虎嘯山嵐飛行場、屏東恆春聯福磚窯等地演出，特別挑選充滿在地特色的場景，打造獨一無二的演唱會。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

為了呈現美景，田馥甄也曾笑說：「一路勘景的過程，從興奮啟程，到懷疑人生。」今天是在台南井仔腳瓦盤鹽田的第2場演唱會，不少觀眾提早入場跟映著夕陽的鹽田美景拍照。

有網友昨天在社群平台貼出演唱會的照片，引來其他網友稱讚：「好喜歡好喜歡這次Hebe巡迴的操作，感覺就是帶每一位喜愛她的粉絲好好看看台灣這片土地」、「她是第一人，貨真價實觀光大使」、「真的要用生命珍惜，希望大家趕快退票，我要買」。（編輯：張雅淨）1140518

#演唱會
#台南
#田馥甄
在 Threads 查看
在 Threads 查看
延伸閱讀
田馥甄「田調」萬里場安全疑慮多 延期改南投開唱田馥甄發新單曲「一二三」 傳遞輕盈生活哲學田馥甄池上冒雨歡唱 合唱許富凱讚歌聲絲滑
田馥甄
田馥甄小巡迴5月開跑 4/8實名登記抽選共2萬張票
演唱會
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
GD權志龍7月唱進小巨蛋 5/27全面開放購票
30
更多編輯台推薦新聞：