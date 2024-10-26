田馥甄池上冒雨歡唱 合唱許富凱讚歌聲絲滑

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（中央社記者洪素津台東26日電）歌手許富凱、田馥甄受邀至池上秋收稻穗藝術節演唱，現場下起大雨但不減2人和觀眾的熱情，田馥甄出場時還拐了2下但有驚無險，合唱許富凱則讚他歌聲絲滑如奶茶般動聽。

許富凱、田馥甄（Hebe）今天在台東池上歡唱，但現場卻下起大雨，不過2人仍相當開心，田馥甄表示就算雨神降臨也很感謝，「因為這樣才有秋收，才會有好吃的池上便當」；許富凱則享受在雨中唱歌，認為是大自然給的禮物。

田馥甄坦言前幾日彩排時很怕氣候因素攪局，心情像雲霄飛車一樣七上八下，不過好姐妹Selina傳來兒子小腰果的照片來打氣，「我看到小腰果穿雨衣的照片，好可愛，忽然間我就豁然開朗，也一掃陰霾，我喜歡這片土地，也喜歡台下的大家，願意來看妳的人就會做好一切準備」。

不過，田馥甄撐著雨傘上台前腳還不小心拐了一下，沒想到走沒幾步路又拐了一下，一連拐2下讓田馥甄笑了，不過她結束演唱時也跟大家報平安說，沒有受傷，要大家不要擔心。

許富凱和田馥甄這次在池上秋收稻穗藝術節同框合唱，田馥甄大讚許富凱的歌聲就如絲滑奶茶般地動聽，更透露田媽媽和田爸爸來池上追星，「我媽媽一到池上就衝許富凱的休息室，田媽媽滿開心的」。

最後田馥甄表示跨年會休息玩樂，至於新專輯，她笑喊：「新專輯緩慢，不到1成，不過明年什麼都有可能，如果有專輯也希望有演唱會一起」。（編輯：李亨山）1131026

金曲台語歌王許富凱（圖）26日受邀登上2024池上秋收稻穗藝術節於田間打造的舞台開唱，雖然天公不作美，但許富凱仍享受在雨中唱歌，認為是大自然給的禮物。（台灣好基金會提供）中央社記者洪素津傳真 113年10月26日