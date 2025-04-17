田馥甄發新單曲「一二三」 傳遞輕盈生活哲學

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）歌手田馥甄（Hebe）將發行最新單曲「一二三」，作為她「田調」Live in Life野地小巡演的暖身作品。田馥甄說，這首單曲將簡單的渴望化作輕快旋律，希望鼓勵人們放下負擔，輕盈前行。

田馥甄說，這首歌的創作靈感源自她對「生活要輕量化」的思考，她將質樸、爽朗與寬闊唱進歌裡，傳遞「唱著一二三，我們一起繼續前行」的溫柔力量。田馥甄說，「這是一首鼓舞並提醒自己的人生下半場，該學會放下不必要的包袱，珍藏那些支持自己的回憶，並自在前行。」

根據何樂音樂發布的新聞資料，「一二三」由創作才子知更負責詞曲，金曲製作人陳建騏操刀製作。三度合作的組合，被戲稱為「一二三金三角」，陳建騏感性形容：「她的聲音已經到了『唱山是山，唱水是水』的境界。」

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田馥甄也將在5月展開野地限定的「田調」Live in Life巡演，一共5站10場，採實名制抽籤售票，僅2萬張門票卻吸引超過20萬人登記，引發熱烈討論。田馥甄也在社群溫暖安撫沒收到歌迷的情緒，希望以這首新歌作為獻給樂迷的驚喜。

田馥甄最新單曲「一二三」將於4月18日凌晨0時全球數位平台同步上線。（編輯：李錫璋）1140417