張學友隔6年高雄巨蛋開唱 自嘲身體變差了

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（中央社記者王心妤台北28日電）歌手張學友今晚起在高雄巨蛋連3天舉辦「60+」演唱會，他連唱12首歌後才跟聽眾講話，他笑說上次到高雄已經是6年前，「中間經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了」。

張學友今晚以「留住這時光」揭開演唱會序幕，接著是「Ooh La La」、「馬路英雄」、「情不禁」等3首快歌，經典情歌「等你等到我心痛」、「深海」、「三天兩夜」、「情書」也唱進聽眾心裡。

張學友唱完12首歌後跟聽眾打招呼，提到上次到高雄開唱已經是2019年，「中間經過了很多事情，最大的事情就是身體變差了，我想很多的朋友都有『中過』嗎？我中過了，本來以為是可以倖免的，原來不可以」。

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張學友自認「等你等到我心痛」的口哨吹不夠好，他自嘲本來想要拿出最好的狀態給觀眾，但開場前已經在後台練習許久，練來練去仍很小聲。

張學友也說：「每個人的60+都不是一樣的，有些人選擇釣魚，有些人選擇一直打麻將也是沒問題的；我喜歡唱歌，難道不可以嗎？何況我還可以。」他邊說邊劈腿，聽眾以尖叫回應，他也祝福歌迷好好生活，注意身體健康，「如果可以的話，我們70+再見一次」。（編輯：黃名璽）1140328