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3外籍溪降教練發求救訊號 消防明挺進延平林道

2025/5/23 18:30（5/23 18:36 更新）
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澳洲、荷蘭籍2男1女溪降教練23日在台東延平林道發出求救訊號，台東縣消防局關山大隊集結搜救隊挺進搜救，前進指揮官、關山大隊長吳寶龍（左）坐鎮指揮。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月23日
澳洲、荷蘭籍2男1女溪降教練23日在台東延平林道發出求救訊號，台東縣消防局關山大隊集結搜救隊挺進搜救，前進指揮官、關山大隊長吳寶龍（左）坐鎮指揮。（民眾提供）中央社記者盧太城台東傳真 114年5月23日
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（中央社記者盧太城台東縣23日電）澳洲和荷蘭籍2男1女溪降教練在台東縣延平林道發出求救訊號，台東縣消防局關山大隊今天除申請空勤直升機空勘外，晚間將集結搜救隊，明早挺進林道搜尋。

台東縣消防局關山大隊長吳寶龍今天傍晚接受中央社記者電話訪問表示，下午接到消防署通報，有2男1女外籍人士在延平林道發出求救訊號。

他表示，關山大隊下午先集結8名隊伍進入延平林道10公里處車輛可抵達的地方，明天一早步行挺進；此外，下午接獲通報後，已申請空勤直升機開始空勘。

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他說，預計6個小時抵達訊號發報處，再分2批下切到北絲鬮溪搜尋。

吳寶龍表示，澳洲籍1男1女及1名荷蘭籍男子共3人，昨早進入延平林道，計畫溪降北絲鬮溪。今天下午澳洲的友人收到衛星發報器發出的求救訊號，於是通知其家屬，家屬立即向消防署求救。3人只有帶衛星發報器，沒有攜帶其他通訊器材，經求證發報器和登山計畫有所出入。（編輯：吳素柔）1140523

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