6旬男攀奇萊東稜高山症發作 空勤吊掛救援助送醫

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（中央社記者張祈花蓮縣23日電）67歲鄭姓山友跟團走奇萊東稜路線，昨天在研海林道2.5公里處出現無法行走等症狀，搜救人員評估為高山症腦水腫，今天申請空勤直升機支援吊掛鄭男下山，送醫治療。

花蓮縣消防局表示，這支登山隊伍共10人，17日從奇萊登山口起登，攀登奇萊東稜路線，6天行程從花蓮岳王亭下山。昨天隊伍走到研海林道2.5公里處即將下山時，來自台北的鄭男出現肢體無力、全身癱軟狀況，鄭男向隊員表示無法繼續行走。

消防局指出，同行隊員評估，研海林道下山路段有多處陡峭地形須攀爬陡坡及拉繩處，有墜谷危險，因而報案求援，待搜救人員趕到、完成交接，登山隊伍才繼續下山行程。

花蓮縣消防局新秀分隊長彭第軒指出，獲報後派遣警消6人、義消4人共2梯次人員連夜摸黑挺進，今天凌晨1時許接觸到鄭姓山友。

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救援人員評估，鄭男有暈眩、步態不穩的症狀，經線上與慈濟醫院醫師諮詢討論，認為有高山症腦水腫症狀，急需救援，今天上午向空勤總隊申請航空器支援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊今天清晨6時許派遣黑鷹直升機前往太魯閣山區執勤，由於救援地點位於稜線陡坡，由特搜人員吊掛出艙，將患者吊掛上機，送往花蓮德興運動場降落，再由救護車後送慈濟醫院治療。（編輯：戴光育）1140523