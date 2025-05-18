男登聖觀音峰失聯家屬求援 嘉警消尋獲已死亡

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（中央社記者姜宜菁嘉義縣18日電）李姓民眾昨天向嘉義縣警察局報案，指稱父親14日出門前往聖觀音峰登山，預計16日返家卻無消息，請求救援；嘉義縣消防局今天發現失聯李姓登山客，已明顯死亡，確切事故原因待警釐清。

嘉義縣消防局表示，17日上午10時許接獲縣警局轉報指稱，李姓民眾報案其父親於14日出門要前往聖觀音峰登山，預計16日返家，但至今仍無消息，報案請求救援。

消防局立即派遣梅山、三和、奮起湖及雙福分隊前往，並通知梅山及豐山義消協助，會同縣警局、林保署嘉義分署出勤。

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搜救人員17日第一梯次出勤15人次搜救，未能發現；今天日清晨6時再集結勤教，出動14人次，在上午10時14分發現登山客俯臥草叢中，搜救人員披荊斬棘接觸患者，確認為失聯李姓登山客，但已明顯死亡，請求空勤總隊支援，下午1時15分順利吊掛，後續交由轄區員警處理。

嘉義縣消防局呼籲民眾，爬山除須注意身體狀況外，務必留意氣象資訊及路況等資訊，以維自身安全。（編輯：陳仁華）1140518