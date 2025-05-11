花蓮豐濱八里灣溪雨後暴漲 23受困山友深夜全數獲救
2025/5/11 08:30（5/11 09:29 更新）
（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）鋒面影響，東海岸昨天出現短延時強降雨，造成花蓮縣豐濱鄉八里灣溪水暴漲，23名登山客受困，消防局特搜大隊獲報前往救援，架設橫渡繩索，深夜11時許助全數渡溪脫困。
花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，昨天下午5時許獲報有23人受困八里灣溪對岸，緊急出動特搜大隊、豐濱、水璉等警義消30多人前往救援。第一時間救難人員冒雨架設橫渡繩索系統，將飲水、食物運送對岸，讓受困民眾補充體力。
透過 Google News追蹤中央社
簡弘丞表示，研判雨勢緩和之後溪水會漸漸退去，救難人員先在上游架設繩索及確保繩，直到晚間雨勢稍緩，由救難人員協助，逐一陪同受困山友渡溪，直到晚間11時許才全數脫困。
海拔992公尺的八里灣山是阿美族聖山Cilangasan（奇拉雅山），位於花蓮縣豐濱鄉與瑞穗鄉的交界，是海岸山脈北段的最高峰，原名貓公山，為台灣小百岳之一，登頂八里灣山需多次溯溪。（編輯：方沛清）1140511
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。