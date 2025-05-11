加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英國軍情六處MI6將首度由女性領導 傳熱門人選為中國專家
首頁 / 社會

花蓮豐濱八里灣溪雨後暴漲 23受困山友深夜全數獲救

2025/5/11 08:30（5/11 09:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）鋒面影響，東海岸昨天出現短延時強降雨，造成花蓮縣豐濱鄉八里灣溪水暴漲，23名登山客受困，消防局特搜大隊獲報前往救援，架設橫渡繩索，深夜11時許助全數渡溪脫困。

花蓮縣消防局特搜大隊長簡弘丞說，昨天下午5時許獲報有23人受困八里灣溪對岸，緊急出動特搜大隊、豐濱、水璉等警義消30多人前往救援。第一時間救難人員冒雨架設橫渡繩索系統，將飲水、食物運送對岸，讓受困民眾補充體力。

google news透過 Google News追蹤中央社

簡弘丞表示，研判雨勢緩和之後溪水會漸漸退去，救難人員先在上游架設繩索及確保繩，直到晚間雨勢稍緩，由救難人員協助，逐一陪同受困山友渡溪，直到晚間11時許才全數脫困。

海拔992公尺的八里灣山是阿美族聖山Cilangasan（奇拉雅山），位於花蓮縣豐濱鄉與瑞穗鄉的交界，是海岸山脈北段的最高峰，原名貓公山，為台灣小百岳之一，登頂八里灣山需多次溯溪。（編輯：方沛清）1140511

#花蓮縣
#阿美族
#消防局
#豐濱鄉
#山友
#簡弘丞
延伸閱讀
鋒面影響嚴防大雨豪雨 東北季風增強天氣轉涼八掌溪專注捉魚忽略漲潮 男子緊抱漂流木求生虎豹潭6死案又1家屬提國賠 新北市府遭判賠16.8萬溪水暴漲3大徵兆你必須知道 沒下雨也可能遇到[影]吳德榮：鋒面影響今慎防劇烈天氣 12日各地先後轉晴
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

103
更多編輯台推薦新聞：