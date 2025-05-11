加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
英國軍情六處MI6將首度由女性領導 傳熱門人選為中國專家
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣
首頁 / 生活

吳德榮：鋒面影響今慎防劇烈天氣 12日各地先後轉晴

2025/5/11 09:06（5/11 09:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面影響各地慎防劇烈天氣；明天各地先後轉晴，13、14日白天高溫約攝氏35度，留意日夜溫差；預估15至20日白天炎熱，午後山區偶有局部短暫雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生，山區應注意大量降雨帶來的坍方、落石、土石流。各地氣溫下降，北台灣明顯轉涼。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳德榮指出，明天鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升、早晚涼；13、14日各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥，最高氣溫約升至35度、紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫降至17度以下，日夜溫差大，需注意穿著調整。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，15至20日各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式模擬皆調整為，從明天鋒面離開後、直到20日，尚無梅雨季第3波鋒面影響台灣的跡象。（編輯：方沛清）1140511

吳德榮
氣象署發布災防告警訊息 雙北桃園留意暴雨吳德榮：午後變天 母親節梅雨鋒面南下有陣雨雷雨
最新天氣
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
71
更多編輯台推薦新聞：