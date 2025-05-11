吳德榮：鋒面影響今慎防劇烈天氣 12日各地先後轉晴

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（中央社記者張雄風台北11日電）氣象專家吳德榮表示，今天鋒面影響各地慎防劇烈天氣；明天各地先後轉晴，13、14日白天高溫約攝氏35度，留意日夜溫差；預估15至20日白天炎熱，午後山區偶有局部短暫雨。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示， 最新歐洲模式模擬顯示，今天鋒面影響，各地有局部陣雨或雷雨，慎防「劇烈天氣」，如雷擊、強風、瞬間強降雨等發生，山區應注意大量降雨帶來的坍方、落石、土石流。各地氣溫下降，北台灣明顯轉涼。

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吳德榮指出，明天鋒面在巴士海峽繼續南移，南台灣雨後多雲，其他各地區先後轉晴，白天氣溫明顯回升、早晚涼；13、14日各地區持續晴朗無雲，白天晴熱、乾燥，最高氣溫約升至35度、紫外線強，要注意防曬，因夜間輻射冷卻，早晚有涼意，最低氣溫降至17度以下，日夜溫差大，需注意穿著調整。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，15至20日各地晴時多雲，白天炎熱，水氣略增，午後山區偶有局部短暫降雨的機率。最新各國模式模擬皆調整為，從明天鋒面離開後、直到20日，尚無梅雨季第3波鋒面影響台灣的跡象。（編輯：方沛清）1140511