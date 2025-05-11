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鋒面影響嚴防大雨豪雨 東北季風增強天氣轉涼

2025/5/11 08:02（5/11 09:29 更新）
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（中央社台北11日電）中央氣象署指出，今天仍受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有陣雨或雷雨，並有大雨發生的機率，特別是在中南部、台東地區以及各地山區有局部豪雨發生機率。

氣象署提醒，當強對流影響時容易伴隨短延時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，低窪地區要留意可能有積淹水情況，山區也要慎防坍方、落石及溪水暴漲，特別是近期受到地震影響，土石可能會比較鬆動，非必要盡量避免前往山區，外出活動也要特別留意天氣變化並注意自身安全。

氣象署預估，到了晚上鋒面會逐漸南移至巴士海峽，北台灣降雨會逐漸減緩，降雨空檔也會變多。

溫度方面，東北季風增強，各地氣溫會再下降，北部、宜蘭整日攝氏18至22度，中部、花蓮20至24度，感受濕涼，南部、台東22至27度，早晚也稍涼，外出請適時增添衣物。

離島天氣，澎湖、金門、馬祖亦有短暫陣雨或雷雨；澎湖23至26度，金門20至24度，馬祖19至22度。

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東北風偏強，台南以北、台東沿海、恆春半島及綠島、蘭嶼、澎湖、馬祖局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，請多留意。

根據環境部空氣品質預報顯示，鋒面通過，環境風場為東北風，東北風可能挾帶微量境外污染物影響空氣品質，影響程度視上游污染物累積及降雨情況有所變化，午後須留意光化作用影響致使臭氧濃度上升；高屏空品區為「良好」等級；宜蘭、花東、北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及澎湖為「普通」等級；馬祖及金門為「橘色提醒」等級。（編輯：方沛清）1140511

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