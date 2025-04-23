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玉山醫療隊藥師及時拉住背包 驚險救回險墜崖女山友

2025/4/23 17:59
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（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）玉山醫療隊近日執行任務，在玉山主峰前碎石坡看見一女山友連滑2次，眼看女山友就要滑落陡峭懸崖，藥師隊員迅速將女子拉回步道，女子受極大驚嚇，成功化解一場山難危機。

竹山秀傳醫院玉山醫療隊民國93年成立，在海拔高度3402公尺排雲山莊守護山友邁入第22個年頭；竹山秀傳醫院今天表示，玉山醫療隊員、藥師蔡承霖20日清晨在玉山主峰攻頂路線最後約300公尺碎石坡，奮勇拉住1名險些墜崖女登山客，成功化解一場可能山難。

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竹山秀傳醫院指出，當時玉山醫療隊途經主峰前險峻碎石坡路段，一女山友疑腳步不穩連續滑2次，就在要滑落陡峭懸崖時，蔡承霖迅速伸手，緊緊抓住女山友背包，奮力拉回步道，女山友受到極大驚嚇，其他熱心山友上前安撫，隨後將女山友安全交由同行者照顧。

竹山秀傳醫院院長、玉山醫療隊長莊碧焜說，醫療隊也發現有山友走錯路徑身陷峭壁，情況危急，幸好被其他山友引導回正確路線，提醒登山結伴同行，互相照應以策安全；玉山醫療隊每週末派醫護人員上山駐點，山友若身體不適勿逞強，務必尋求醫療協助。（編輯：陳仁華）1140423

#玉山主峰
#竹山秀傳醫院
#莊碧焜
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