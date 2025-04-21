男子登山摔60米深山坡 全團無救護證照擬開罰

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（中央社記者李卉婷屏東縣21日電）7人登山團19日前往屏東北大武山，團員謝男不慎摔落60米深山坡，警消趕往並架設繩索救援，因整團無人持有救護等相關證照，違反屏東縣登山自治條例規定，屏東消防局開出舉發單。

屏東消防局泰武分隊小隊長姚家慶接受媒體聯訪表示，19日上午10時許獲報北大武山登山步道1.75K處，有1名男性登山客不慎跌落山坡急需救援，派遣泰武、來義分隊、特搜大隊及第2大隊共計5車11人前往。

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姚家慶指出，救援人員於中午12時53分抵達，男子大約跌落60米深山坡處，架設繩索下降接觸，下午1時30分將患者拖拉至步道，男子患者意識清楚、臉部背部瘀青、身體多處擦傷，給予頸圈固定、清洗傷口、包紮止血，以攙扶方式協助患者下送至新登山口，由萬巒分隊救護車送至潮州安泰醫院。

屏東消防局表示，謝姓男子一行7人有申請入山許可證，但整團無人持有救護等相關證照，違反屏東縣政府登山活動管理自治條例第6條，已開立舉發單，待15天意見陳述期後，依規予以裁罰新台幣1萬至5萬元罰鍰。（編輯：張銘坤）1140421