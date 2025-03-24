南投連3山難4死 許淑華致謝救難人員籲山友注意安全

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）南投連日3件山難釀4死，南投縣長許淑華今天感謝救難人員不畏山區低溫出勤，也籲山友注意天氣、裝備齊全、儘量結伴互相照應、詳訂登山計畫並告知留守人以利搜救參考。

21日、22日的3件山域事故造成4人死亡，南投地方檢察署昨天、今天陸續完成相驗，遺體發交家屬；許淑華今天召開縣務會議對罹難者表達哀悼，也感謝南投縣消防局等單位救難人員，不畏高山寒冷及路況難行全力搜救，並呼籲山友務必裝備齊全、注意安全並儘量結伴同行。

許淑華指出，南投縣內百岳數量很多，近期多波低溫來襲，高山降雪，天氣不穩定，雖然平地放晴、氣溫高，但高山卻不一定，山徑、步道路況也不是很好，有些路段也結冰，登山風險較高須特別注意，登山行程及路線也務必告知親友，萬一發生意外，可供搜救人員參考。

透過 Google News 追蹤中央社

許淑華也表示，縣府也研議透過各登山路口、山友留宿飯店及民宿等，對山友多提醒，讓山友出發前再次檢查登山裝備是否齊全；山友也要多與家人聯繫，並留意天氣變化，途中若遇路徑低溫結冰，建議提早下山以策安全，盼每名登山朋友都能平安回家。

26歲陸姓男子與25歲林姓女子在玉山主峰往北峰叉路「魔王坡」摔落380公尺深，2具遺體昨天由直升機運出；30歲陳姓男子攀登合歡山西峰、49歲曾姓男子攀登仁愛鄉深堀山失聯多天，轄區第二大隊、仁愛消防分隊等單位昨天分別尋獲2人遺體並運送下山。（編輯：陳仁華）1140324