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2同事攀玉山墜谷 友發現遺留物從此天人永隔

2025/3/23 18:28（3/23 21:51 更新）
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2名山友22日攀登玉山主峰及北峰墜谷，搜救人員23日尋獲2人時已無生命徵象，搜救人員將2名罹難者固定後，在峭壁及斷崖中將他們移至平坦處，中午由空中勤務總隊直升機吊掛降落至塔塔加停車場。（南投縣消防局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
2名山友22日攀登玉山主峰及北峰墜谷，搜救人員23日尋獲2人時已無生命徵象，搜救人員將2名罹難者固定後，在峭壁及斷崖中將他們移至平坦處，中午由空中勤務總隊直升機吊掛降落至塔塔加停車場。（南投縣消防局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
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（中央社記者鄭維真南投23日電）來自高雄的2名同事攀登玉山主峰及北峰墜谷身亡，搜救人員今天克服險峻地勢，歷經4小時將遺體吊掛下山。一行人相約登山，結局卻是2人從此與另一隊友人天人永隔。

南投縣消防局昨天接獲彭姓民眾報案，指他與2名友人攀登不同路線，回程時卻發現2人登山杖、帽子及血跡遺留主北峰叉路口附近，且無法取得聯繫，懷疑他們摔落山溝邊坡。

搜救人員昨天下午4時許發現2人身影，墜落點估計與步道落差約380公尺，考量地形及當時氣流、天色等狀況，決定今天一早再度整裝搜救。

搜救人員利用繩索沿峭壁斷崖下切，今天中午接觸到目標，再搬運至平坦處吊掛下山，後續交由警方及家屬處理。

來自高雄的26歲陸姓男山友與25歲林姓女山友為同事，皆對登山有興趣，申請21日入山，預計23日下山，2人為一隊，報案的彭姓友人則是另一隊，兩隊登山路線不同，但部分行程重疊。

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此事件引起網友關注，祈願逝者安息，有人認為，雪季爬山風險高，風險應自負；也有網友喊話，希望不要再有山友造成搜救人員困擾。

知名山岳攝影師、網紅作家雪羊在「雪羊視界」臉書粉絲專頁表示，證照主義與裝備檢查都不足以把關雪季安全，雪季登山最重要的是「行進技術、雪地知識、帶齊裝備」缺一不可，不是任何外在制度能篩選，唯有自己才能評估。（編輯：黃名璽）1140323

#玉山主峰
#南投縣
#消防局
2名山友22日攀登玉山主峰及北峰墜谷，搜救人員23日上午約11時接觸到2人，評估無生命徵象後，在斷崖險境中將罹難者移至平坦處，並於中午12時許由空中勤務總隊直升機吊掛成功。（南投縣消防局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
2名山友22日攀登玉山主峰及北峰墜谷，搜救人員23日上午約11時接觸到2人，評估無生命徵象後，在斷崖險境中將罹難者移至平坦處，並於中午12時許由空中勤務總隊直升機吊掛成功。（南投縣消防局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
來自高雄的陸姓男子與林姓女子為同事，相約攀登玉山主峰及北峰卻不幸墜谷身亡，搜救人員23日克服險峻地勢，歷經數小時接觸到2人遺體，並吊掛下山。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
來自高雄的陸姓男子與林姓女子為同事，相約攀登玉山主峰及北峰卻不幸墜谷身亡，搜救人員23日克服險峻地勢，歷經數小時接觸到2人遺體，並吊掛下山。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
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