加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
山難意外
新聞專題
山難意外3/72
首頁 / 社會

男獨攀合歡西峰失聯 搜救3天尋獲遺體

2025/3/23 16:46（3/23 18:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
陳姓男子20日獨攀合歡西峰卻失聯，南投縣消防局派員前往搜尋，23日中午透過空拍機於合歡溪攔砂壩附近小溪溝發現陳男身影，下午1時左右接觸到陳男，其外表傷勢嚴重，已明顯死亡。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
陳姓男子20日獨攀合歡西峰卻失聯，南投縣消防局派員前往搜尋，23日中午透過空拍機於合歡溪攔砂壩附近小溪溝發現陳男身影，下午1時左右接觸到陳男，其外表傷勢嚴重，已明顯死亡。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鄭維真南投縣23日電）陳姓男子20日獨攀合歡西峰卻失聯，友人焦急在網路發文尋人，搜救人員經3天搜尋，於今天下午1時許尋獲其遺體，外表傷勢嚴重，後續交由警方處理。

陳男友人21日晚間在臉書（Facebook）發文協尋並貼出陳男與民宿老闆對話，指出陳姓男子獨自攀登合歡西峰，原訂20日晚間回到民宿，但當天陳男與民宿老闆傳訊後即失聯，最後一句訊息停留在下午6時29分傳送的「剩1.5K陡下到攔砂壩了」。

南投縣消防局獲報後，21日一早立即派遣仁愛分隊，會同神鷹山區搜救隊、太魯閣國家公園管理處等人員前往搜尋。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

搜救人員表示，這幾天每天都出動10餘人，在攔砂壩周邊搜尋，今天中午12時許透過空拍機，於合歡溪攔砂壩附近小溪溝發現陳男身影，下午1時左右接觸到陳男，其外表傷勢嚴重，已明顯死亡。

搜救人員說，陳男與民宿老闆通聯後所行走的路段為陡坡，地上有殘雪，可能因此不慎摔落邊坡，詳細原因仍待釐清，後續交由員警處理。（編輯：李錫璋）1140323

#太魯閣國家公園管理處
#南投縣
#消防局
#臉書
山難意外
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
玉山2山友罹難雪埋斷崖 搜救員移至平坦處吊掛下山
17
更多編輯台推薦新聞：