玉山2山友罹難雪埋斷崖 搜救員移至平坦處吊掛下山

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（中央社記者鄭維真南投23日電）2名山友攀登玉山主峰及北峰時墜谷380公尺深，搜救人員今天上午約11時接觸到2人，評估無生命徵象後，在斷崖險境中將罹難者移至平坦處，12時許吊掛成功，後續交警方處理。

南投縣消防局22日上午接獲彭姓山友報案，聲稱與2名友人攀登不同路線，回程時卻發現2人登山杖、帽子及血跡遺留主北峰叉路口附近，且無法取得聯繫，懷疑他們摔落山溝邊坡。

2名山友家屬得知消息後，也在臉書（Facebook）社團發文表示家人在玉山被雪埋，因突發狀況令他們很慌忙，請求專業登山人員協助救援。

南投縣消防局昨天派出4名搜救人員從玉山登山口挺進，玉山國家公園管理處排雲工作站5人就近前往事故地點救援，並同步申請空勤總隊空勘，下午4時許發現2人，1男1女相距約5公尺，墜落點估計與步道落差約380公尺。

搜救人員當時考量地形懸崖峭壁、氣流混亂，山谷下切風壓過大，無法實施直升機吊掛作業而返航；今天一早搜救人員再度整裝，並徵調1名雪訓教練專技人員前往協助，展開地面部隊搜救行動。

搜救人員表示，人員從墜落者掉落身物的山溝架繩索下切，現場環境險峻惡劣，歷經約4小時高難度作業，終於在上午11時左右發現目標物，2人已無生命徵象，部分身體遭雪覆蓋。

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搜救人員將2名罹難者固定打包後，在峭壁及斷崖中將他們移至平坦處，於12時30分由空中勤務總隊直升機吊掛降落塔塔加停車場，後續交由警方及家屬處理。

南投縣消防局呼籲，冬季高山氣候多變，山友登山應審慎規劃，攜帶合適裝備，並隨時注意自身安全。（編輯：陳仁華）1140323

2名山友22日攀登玉山主峰及北峰時墜谷380公尺深，搜救人員23日再度整裝前往救援，從墜落者掉落身物的山溝架繩索下切，現場環境險峻惡劣。（玉管處提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日

2名山友攀登玉山主峰及北峰墜谷罹難，搜救人員23日將2名罹難者固定打包後，在峭壁及斷崖中將他們移至平坦處，並於中午由空中勤務總隊直升機吊掛降落至塔塔加停車場，後續交由警方及家屬處理。（南投縣消防局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日

2名山友22日攀登玉山主峰及北峰墜谷，搜救人員23日尋獲2人時已無生命徵象，搜救人員將2名罹難者固定後，在峭壁及斷崖中將他們移至平坦處，中午由空中勤務總隊直升機吊掛降落至塔塔加停車場。（南投縣消防局提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月23日