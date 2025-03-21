奇萊東稜山難1死 埋積雪20公分尋獲遺體

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（中央社記者張祈花蓮縣21日電）59歲李姓山友跟團攀奇萊東稜路線，遇降雪倒臥山徑，被發現已無呼吸心跳。空勤嘗試吊掛因氣候不佳失敗，搜救人員今天挺進，挖開積雪20公分尋獲李男遺體，歷經5天救援終於下山。

空勤總隊與花蓮縣消防局聯手救援，今天上午8時許再度集結，由黑鷹直升機載8名搜救人員上山，落地在驚嘆號水池營地，步行前往李男位置。

花蓮縣消防局美崙分隊長吳柏勳今天受訪指出，落地後搜救隊伍朝奇萊北峰方向約750公尺處，發現疑似李姓山友背包，推測李男應該就在附近，經開挖積雪約20公分後發現遺體，以軟式擔架（SKED）包覆，申請直升機吊掛作業。

吳柏勳指出，山區積雪超過30公分、路面結冰，若沒有穿冰爪很容易滑落，且樹木跟箭竹林已結冰成冰柱，行走困難重重，所幸天氣狀況良好，救援任務順利完成，搜救人員也都平安下山。

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李姓山友等17人組成登山隊伍，申請6天攀登奇萊東稜路線，15日從奇萊登山口入山。同行隊員表示，事前知道有降雪機率，沒想到天氣變化巨大，行程第2天遇到降雨、冰霰及降雪，李男開始落後，因隊員都濕透凍僵，先後前往山屋避難。

李男17日上午被發現倒臥在驚嘆號水池營地附近路徑，已經沒有呼吸、心跳。16名隊員則在磐石山屋避難3天，天氣轉晴後，卻因沒戴雪攀裝備無法前進、存糧有限，向花蓮縣消防局求援，昨天經空勤直升機全數下山，16人皆不需送醫。（編輯：謝雅竹）1140321