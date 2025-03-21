裝備不齊無雪攀經驗登南三段身體不適 直升機載出24人

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）一支31人登山隊攀登南三段，期間遇到山區降雪，由於隊員陸續不適，還有人摔傷導致下巴穿刺傷，加上無能力行走結冰路面，扣除登山協作，今天由空勤總隊直升機載出24名山友。

宛如花蓮奇萊東稜登山救援翻版。南投縣消防局20日上午獲報，來自北部一支31人登山隊13日從花蓮縣瑞穗鄉入山，預計22日從南投縣信義鄉開高山離開，20日位於信義鄉郡東山西鞍營地，隊中7人高山症、1人摔傷導致下巴穿刺傷血流不止，加上山區積雪，急待救援。

南投縣消防局昨天組成山難搜救隊前進郡大林道，因天氣不佳，考量安全在林道紮營，待今天再挺進郡東山停機坪，同步申請內政部空中勤務總隊直升機協助救援，原預計載運8人，但其他隊員也表達不適，扣除7名登山協作後，今天派遣3架次載運24名登山者下山。

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救援人員表示，由於山區近日降雪，這群年紀50歲至70多歲的登山自組團「狀況很多，一直打電話求救」，考量登山者無雪攀經驗、路面結冰無法行走、裝備不齊全，若等待4、5天積雪融化恐面臨糧食不足，因此請求直升機載運全部登山者下山，協作則自行下撤。

救援人員說，24人由直升機載下山後，初步檢傷多有手、腳凍傷，全部送醫治療，無生命危險；經口頭詢問這支隊伍有申請入山、入園、投保登山保險、領隊具備初級緊急救護能力，暫查無違反南投縣登山活動管理自治條例，呼籲山友雪季登山考量自身能力。（編輯：謝雅竹）1140321