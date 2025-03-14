鋒面冷氣團將來襲 雪管處籲山友防失溫帶齊裝備

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（中央社記者管瑞平苗栗縣14日電）氣象署預報週末將有鋒面、冷氣團來襲，雪霸國家公園管理處今天表示，雪山地區極可能再降雪，加上先前積雪結冰，高山步道溼滑、寒冷，山友務必做好保暖及雪攀準備。

雪管處指出，根據近期雪霸保育志工回傳照片影像顯示，目前雪霸園區仍覆蓋明顯可見的白雪，雪山圈谷、雪山主峰頂等處仍有可觀的積雪量；加上氣象預報本週末將有鋒面通過，接著強烈大陸冷氣團南下，雪山地區極有可能再次降雪或下冰雹及雷陣雨發生。

今年雪季，雪管處表示，仍有部分山友雪攀裝備不齊全，或是選擇超過自身能力的登山路線、輕忽雪季寒冷低溫環境等，都是山界或雪管處不樂見的，若發生意外也將導致社會大眾輿論的議論。

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雪管處指出，特別是春季天氣多變，山友千萬別被前幾天山下溫暖的天氣誤導，務必做好雪季登山前的準備，包含預先瞭解山區氣候資訊、雪地攀登裝備必備的頭盔、冰爪及冰斧（或登山杖）。

另外，未來幾天雪山地區的體感溫度都在零度左右，加上山區經常伴隨強風霧雨，民眾務必做好風險評估及保暖防風準備。（編輯：戴光育）1140314