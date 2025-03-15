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北台灣7縣市大雨特報 午後強烈大陸冷氣團南下

2025/3/15 08:04（3/15 08:28 更新）
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氣象署15日發布大雷雨即時訊息。（圖取自氣象署網頁）
氣象署15日發布大雷雨即時訊息。（圖取自氣象署網頁）
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（中央社記者汪淑芬台北15日電）鋒面通過，中央氣象署今天清晨發布北台灣7縣市大雨特報，氣象署也預測，下午起強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷，北台灣氣溫下探10度左右，21日冷氣團才會減弱。

氣象署指出，鋒面通過影響，天氣不穩定，中部以北地區、基隆北海岸及馬祖有短暫陣雨或雷雨，清晨苗栗以北局部地區已出現大雨，北台灣應注意雷擊及強陣風，低窪地區防積水。

氣象署發布大雨特報縣市包括：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣。

氣象署表示，白天北部、東北部及東部高溫約攝氏22至26度，中南部及東南部約28至31度；不過，下午起強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷，夜晚北台灣低溫將下降到15、16度，其他地區低溫約18至22度，澎湖全天19至26度、金門16至23度、馬祖12至14度。

氣象署也發布陸上強風特報，東北風增強及鋒面影響，高雄以北至桃園、基隆北海岸、恆春半島局部沿海地區及蘭嶼、綠島、澎、金、馬易有8級以上強陣風；中部以北及金門、馬祖易有低雲或局部霧影響能見度。

氣象署預報，明天白天至17日，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，降雨漸趨緩，天氣逐漸轉為乾冷型態，北部及東北部10至18度、中部12至20度、南部14至24度、花東14至23度；澎湖15至20度、金門11至18度、馬祖9至14度。

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18至20日，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣整天寒冷，其他地區早晚也寒冷，中南部留意日夜溫差變化大；環境明顯轉乾，各地大多為多雲到晴，僅花東地區零星短暫雨；北部及東北部9至20度、中部11至22度、南部13至24度、花東14至22度；澎湖14至19度、金門11至19度、馬祖9至13度。

氣象署預測，21日強烈大陸冷氣團逐漸減弱，各地氣溫回升，但輻射冷卻影響，早晚氣溫仍偏低，西半部日夜溫差大；各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部地區有零星短暫雨；北部及東北部12至23度、中部12至25度、南部15至27度、花東16至24度；澎湖17至21度、金門13至21度、馬祖10至15度。（編輯：郭諭儒）1140315

受大陸冷氣團影響，16日開始天氣轉為乾冷型態。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
受大陸冷氣團影響，16日開始天氣轉為乾冷型態。（圖取自facebook.com/cwa.weather）
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