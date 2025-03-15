吳德榮：輻射冷卻加成 17至20日平地低溫探5度

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（中央社記者汪淑芬台北15日電）中央氣象署預報，強烈大陸冷氣團今天午後南下。氣象專家吳德榮說，17至20日，輻射冷卻加成，將強烈大陸冷氣團推升至接近寒流標準，17至20日，部分平地低溫下探攝氏5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄說，今天白天北涼、南熱，晚起冷空氣南下、氣溫驟降，明晚已逼近強烈大陸冷氣團標準（台北測站逼近12度，部分北部平地已降至10度以下）。

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吳德榮說，17至24日連續8天、大陸高壓籠罩。17至20日各地晴朗穩定，僅花東偶有零星少量降雨的機率；白天在陽光下不覺冷，但入夜及清晨，因「輻射冷卻」加成，將原「強烈大陸冷氣團」推升至接近「寒流」的標準，部分平地的最低氣溫甚至可降至5度左右。

吳德榮說，21日白天起至24日各地晴朗無雲，冷空氣逐漸減弱，天氣逐日回暖，清晨仍有「輻射低溫」，他提醒「乍暖還寒」、年長者及心血管疾病患者應特別注意保暖。（編輯：李亨山）1140315