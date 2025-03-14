強烈大陸冷氣團南下 18至20日北台灣下探9度
2025/3/14 19:24（3/14 19:39 更新）
（中央社記者汪淑芬台北14日電）中央氣象署今晚最新預報，明天下午強烈大陸冷氣團南下，18日至20日，北台灣低溫下探攝氏9度。
氣象署說，明天至16日清晨鋒面通過，基隆北海岸及中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，可能有局部大雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨；下午起強烈大陸冷氣團南下，各地天氣逐漸轉冷。
氣象署預測，16日白天起至17日，強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷，北部及東北部10至18度、中部12至20度，南部14至24度，花東14至23度；澎湖15至20度、金門11至18度、馬祖9至14度。
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氣象署說，16日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為局部短暫雨後多雲，17日逐漸轉乾冷。
氣象署預報，18至20日，強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部及東北部天氣寒冷，低溫下探9度，其他地區早晚也寒冷，中南部日夜溫差大，北部及東北部9至20度、中部11至22度、南部13至24度、花東14至22度；澎湖14至19度、金門11至19度、馬祖9至13度。（編輯：陳政偉）1140314
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16日起強烈大陸冷氣團南下北部低溫探10度 中部以北高山可能降雪