低溫來襲 長者、三高族注意外出時間避開溫差

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（中央社記者陳婕翎台北4日電）新春開工連續低溫，血壓容易升高，增加急性心肌梗塞和中風風險。國健署今天提醒，長者、三高族與心血管疾病患者避開溫差或低溫時段出門，尤其當心清晨與傍晚，降低風險。

根據交通部中央氣象署預報，本週將有2波冷氣團南下。衛生福利部國民健康署今天透過新聞稿呼籲，民眾開工收心後，除了專注工作，別忘了護心，以降低低溫帶來的健康風險，尤其是有高血壓、高血糖及高血脂的「三高族」或心血管疾病患者，以及年長長輩。

國健署提醒，低溫來襲，出入室內外容易因低溫造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，長者、三高族與心血管疾病患者近期外出，應該避開低溫和溫差較大的時段，其中注意清晨和傍晚是溫度最低的時段。

天冷出門，務必掌握「多層次穿搭」原則，國健署說明，頂著寒風外出的民眾，建議根據天氣變化適時增添衣物，尤其要特別注意頭頸部及四肢末梢的保暖，多層次穿搭才能確保保暖，同時保有活動靈活度。

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國健署也提醒，春節過後，民眾別忘調整飲食，告別年節過度飲食，遵守「三低一高」飲食原則，透過低油、低糖、低鹽、高纖均衡飲食，少喝含糖飲料，保持健康飲食習慣，才能遠離心血管疾病，降低急性心肌梗塞和中風風險。

規律運動與充足熱身也是冬天護心好方法。國健署表示，成人每週運動累積至少150分鐘，運動前應充分暖身，如關節旋轉運動等動態暖身，可增加肌肉溫度、促進血液流動，讓肌肉與關節的活動度與延展性提升，預防運動傷害，冬季建議暖身時間約15至20分鐘。（編輯：管中維）1140204