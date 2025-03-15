北台灣大雨 氣象署2度發山區暴雨警戒及災防告警
2025/3/15 10:53（3/15 11:13 更新）
（中央社記者汪淑芬台北15日電）鋒面影響，北台灣今天下大雨，中央氣象署持續發布7縣市大雨特報，上午兩度發布山區暴雨警戒及災防告警。
氣象署發布基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣大雨特報。
氣象署統計，到上午10時20分，包括：新北三峽、樹林、鶯歌及桃園八德，累計降雨都超過90毫米。
氣象署上午8時9分，發布山區暴雨警戒，區域包括：桃園市復興區、新北市平溪區、新北市汐止區、台北市士林區、新北市三峽區、新北市石碇區。
氣象署針對新北市北港溪（汐止柯子林）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市大豹溪、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、桃園市霞雲溪（優霞雲瀑布區）、台北市雙溪（雙溪淨水場至聖人瀑布）發布災防告警。
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氣象署上午9時43分，再度發布山區暴雨警戒，區域包括：新竹縣尖石鄉、新北市雙溪區、新竹縣橫山鄉、新北市坪林區、新北市烏來區、新北市新店區。
氣象署也針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪、新竹縣油羅溪（雞油樹下區域）發布災防告警。（編輯：李亨山）1140315
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