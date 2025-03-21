菲籍山友登雪山滑落50公尺獲救 領隊未幫投保將挨罰

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）菲律賓籍登山隊伍申請攀登雪山，其中1人在雪山線10.7公里滑落約50公尺，所幸受輕傷。雪管處今天表示，患者平安獲救，但領隊未具備救護證照也未幫隊員保險恐將挨罰。

雪霸國家公園管理處副處長許嘉祥今天表示，20日園區海拔高度約3500公尺的雪山圈谷，發生菲律賓籍山友不慎滑落約50公尺意外，所幸患者意識清楚，僅手腳輕微擦挫傷，還可自行行走，由雪霸處保育志工協助，前往369臨時營地做初步處置。

雪管處指出，因高山極度寒冷，事發第一時間原本報請空勤直升機嘗試救援，但雲層太厚視線不佳；後續由雪霸處保育巡查員、台中市消防局及保七第五大隊員警，共同協助患者步行至七卡山莊休息，再前往登山口離開，於昨晚7時許，完成救援任務，所有人員均平安。

雪管處指出，該登山隊伍均有申請入園許可證，入山前已詳盡告示對方，3月以來受到冷氣團影響，高山氣候不穩定、步道積雪，有多處高風險路段，並加以勸導暫緩，惟該隊伍仍堅持攀登雪山。

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此外，雪管處發現領隊未具備緊急救護證照，亦未幫全隊隊員投保登山綜合險，將由台中市政府消防局依台中市政府登山活動管理自治條例裁處。

雪霸處再次提醒山友，目前雪山積雪約20公分，積雪將由軟雪轉為硬冰，步道路面將更為溼滑，籲請山友務必備妥雪攀裝備與保暖準備，困難地形請勿勉強通行，確保登山安全。（編輯：方沛清）1140321