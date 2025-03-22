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玉山2山友墜谷380米深 空勘發現遭雪覆蓋身影

2025/3/22 22:43（3/23 15:25 更新）
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玉山主峰線22日上午發生2名山友墜谷意外，南投縣消防局等單位獲報動員搜救，傍晚時發現2人身影，但因山勢陡峭，需待23日天亮先評估環境後，再搬運至平坦處吊掛下山。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月22日
玉山主峰線22日上午發生2名山友墜谷意外，南投縣消防局等單位獲報動員搜救，傍晚時發現2人身影，但因山勢陡峭，需待23日天亮先評估環境後，再搬運至平坦處吊掛下山。（消防提供）中央社記者鄭維真傳真 114年3月22日
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（中央社記者鄭維真南投22日電）玉山主峰線今天上午2名山友墜谷約380公尺深，南投縣消防局等單位獲報搜救，空勘傍晚發現2人身影，身體一部分被雪覆蓋，由於山壁陡峭，明天視情況搬運至平坦處，再吊掛下山。

南投縣消防局表示，上午10時許獲報，有1男1女於玉山主峰線墜谷，消防局與玉山國家公園管理處共出動9人前往救援，並請空勤總隊協助空勘。

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搜救人員於下午近5時透過空勘發現2名山友身影，估計墜落點距離步道落差約380公尺，2人趴著，身體一部分被雪覆蓋。

搜救人員表示，因山壁過於陡峭，且風勢不穩，目前2人位置無法使用吊掛，預計明日天一亮，評估現場環境，設法利用地面部隊接近目標，再移至平坦處，才能吊掛下山。（編輯：李淑華）1140322

#玉山
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2名山友攀登玉山主峰及北峰時墜谷380公尺深，搜救人員23日上午約11時接觸到2人，評估無生命徵象後，在斷崖險境中將罹難者移至平坦處，12時許吊掛成功。
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