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2山友受困八通關草原觀高坪峭壁 直升機順利救出

2024/2/18 15:29（2/18 15:41 更新）
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林男和陳女相約攀登玉山南二段步道，原預計18日從信義鄉東埔下山，走到八通關大草原往觀高坪舊路時卻迷路，受困在峭壁，南投縣消防局獲報前往救援，將2人順利救出。（南投縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年2月18日
林男和陳女相約攀登玉山南二段步道，原預計18日從信義鄉東埔下山，走到八通關大草原往觀高坪舊路時卻迷路，受困在峭壁，南投縣消防局獲報前往救援，將2人順利救出。（南投縣消防局提供）中央社記者吳哲豪傳真 113年2月18日
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（中央社記者吳哲豪南投18日電）林姓男子與陳姓女子相約攀登玉山，原訂今天從南投信義鄉東埔下山，卻在八通關草原往觀高坪舊路時迷路受困峭壁，南投消防局獲報申請直升機前往救援，中午順利救出2人。

南投縣消防局發布新聞稿指出，早上7時左右接獲31歲陳女報案，指她與32歲林男12日從台東縣向陽登山口入山，準備攀登玉山南二段步道，原訂今天從信義鄉東埔下山，不過2人走到八通關大草原往觀高坪舊路時迷路，受困在峭壁。

消防局獲報後立即啟動救援機制，派出2名警消及2名義消入山救援，不過考量到4名救援人員從東埔登山口走到事故地點需1天，為爭取時效因此申請直升機搭載4名救援人員，上午降落在八通關大草原。

4名救援人員從八通關大草原步行出發接觸到受困峭壁的陳女及林男，發現陳女身體虛弱，林男腳踝也扭傷，義消先幫林男包紮固定，再攙扶2人前往八通關停機坪，由直升機搭載2名山友及4名搜救人員，中午順利降落設在南投信義鄉同富國中的停機坪，完成救援任務。（編輯：陳仁華）1130218

#八通關
#玉山
#南投縣消防局
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