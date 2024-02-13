女山友獨攀雪山身亡 1搜救人員滑落山谷受傷

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者管瑞平苗栗縣13日電）新北市41歲林姓女子獨攀雪山摔落山谷身亡，苗栗縣消防局派員入山搶救，其中陳姓隊員也發生滑落山谷意外，所幸僅遭受皮外傷；林女遺體今天由空勤總隊直升機吊掛下山。

苗栗縣消防局第五大隊副大隊長羅政銘今天表示，11日晚間近8時許，接獲戶外安全推廣協會報案，指稱林女獨攀雪山，在海拔約3700公尺的凱蘭特崑山北峰邊坡，疑不慎滑落懸崖急待救援，消防局立即出動山蒐小組及特種搜救隊人員，會同新板義消、台灣樂山協會、雪霸國家公園管理處保育員、服勤志工、山盟協會志工及保七總隊第五大隊等共14人入山營救。

羅政銘指出，搜救隊員於凱蘭特崑山稜線上，發現下方約150公尺處有民眾趴臥現場，立即冒險下山協助救援，過程中1名陳姓隊員因高山地區積雪失足滑落山谷，造成陳員身體多處擦挫傷，12日由空勤總隊直升機吊掛運送至台中榮民醫院救治，幸無大礙，目前已返家休養。

苗栗縣消防局表示，林女身上攜帶Inreach設備自動發送座標回傳定位，搜救隊員根據林女座標持續挺進搜索，昨天下午3時15分，順利接觸到林女，但已明顯死亡。

消防局說，由於山區氣候急轉直下加上天色昏暗，為安全起見，搜救隊員在山區待了1夜，今天再度申請空勤直升機協助於中午近12時許將林女遺體吊掛至台中東勢河濱公園，交由家屬辦理後續事宜。

消防局指出，雪山是台灣第2高峰，雪季高山地形艱困，除有積雪，登山路徑易結冰，且山區氣候變化大，須攜帶冰斧、冰爪和岩盔等雪地3寶，做好保暖措施，最好攜伴同行，以避免山難事件發生。（編輯：謝雅竹）1130213