玉山山難高山症18件最多 籲山友可先適應高海拔

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（中央社記者吳哲豪南投縣31日電）玉山國家公園指出，園區去年發生64件山難，其中以和高山症有關的18件最多，玉管處呼籲，民眾登高山前可提前到海拔2500公尺以上地方讓身體適應高海拔環境，或詢問醫師依指示用藥。

內政部國家公園署玉山國家公園管理處今天發布新聞，玉山國家公園園區去年發生64件山難，以高山症18件最多，其次是疾病12件及創傷11件。

玉管處指出，氧氣量會隨著高度上升而遞減，像是到達玉山頂峰時，氧氣量下降成為只有海平面的6成，生理表現下滑，不如在平地，環境因素改變，將導致人體系統在急性低氧、低壓狀態下發生血氧飽和度較平地低的生理變化，像是頭痛、失眠、嘔吐、沒食慾或沒辦法走直線等。

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玉管處表示，為預防高山症，登高山前可提前到海拔2500公尺以上的地方，讓身體適應高海拔環境，或事先到旅遊醫學門診詢問醫師，依醫師指示用藥，不過最重要的是做好行程規劃，1天爬升的高度不要太多。

玉管處指出，建議山友在出發前做好熱身，行進間依步道現況調整步伐與呼吸緩慢爬升，避免突然急行，隨時留意身體狀況，並在樹陰、背陰處及傍晚時注意全身保暖，如出現高山症狀時，經休息還是沒有緩解，就要下降高度，才能有效解除高山症。（編輯：謝雅竹）1130131