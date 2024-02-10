初一登玉山縱走南二段失足 30歲男子墜400公尺深谷罹難

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣10日電）徐姓男子與隊友縱走「南二段」路線，今天在玉山風口下切八通關路段不慎墜谷，隊友下切發現徐男已無生命徵象。南投縣消防局申請直升機吊掛，若明天天氣許可將前往執行。

年約30歲的徐姓男子今天與隊友從玉山國家公園塔塔加登山口入山，預計15日從台東縣海端鄉向陽下山。

擔任領隊的徐男今天行經玉山風口下切八通關路段時，不慎失足墜谷約400公尺，同行隊友趕緊報案求助並下切救援，發現徐男已明顯無生命徵象。

南投縣消防局下午獲報，信義鄉玉山主北叉路發生山域事故，派遣轄區第三大隊、玉山分隊出勤。消防局表示，為爭取救援時效，附近玉山國家公園管理處排雲山莊管理員先前往事故地點，但因山區入夜，路徑結冰溼滑且風大，考量人員安全，管理員晚間撤回。

消防局指出，來自北部的徐男與3名隊友一行4人，徐男擔任領隊，究竟是網友自行組團、好友或商業團尚無法得知，同行隊友案發後下切發現徐男無生命徵象，在附近安全處紮營過夜。

消防局表示，已申請直升機吊掛，盼明天清晨天氣好轉順利執行，排雲山莊管理員將到場協助。

徐男一行人從塔塔加入山，接八通關走「南二段」路線，有依規定向玉山國家公園管理處申請入園；根據玉山國家公園管理處資料，南二段路程主要在中央山脈主脊縱走，路線海拔大部份在3000公尺以上，步道長且沿線斷崖、雜草密布，極富挑戰性與冒險性。（編輯：蕭博文）1130210