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竹縣島田山縱走拍照 男子不慎墜200公尺溪溝亡

2024/3/9 13:00
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（中央社記者魯鋼駿新竹縣9日電）61歲周姓男子參與網路揪團，昨天與多人到新竹縣尖石鄉高台山、島田山縱走，途中拍照時不慎墜落陡坡約200公尺深乾溪溝，警消獲報搜救，發現周男時已明顯身亡。

新竹縣政府消防局今天指出，周男參加網路揪團，昨天與4男1女到尖石鄉進行高島縱走（高台山+島田山），行經於中島田山附近拍照時，不慎掉落陡坡約200公尺深乾溪溝。

警消表示，昨天中午11時50分接獲通報，立即派山難搜救人員出勤，下午4時許抵達現場，搜救人員架設繩索下切搜救，於下午5時許發現傷者，不過傷者傷勢嚴重，已明顯死亡。

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警消指出，由於患者位處在深谷處，周圍地形陡峭，且深度約達200公尺，受地形限制，必須選其他路線以拖拉方式將患者搬出，經5個多小時頂著攝氏10度以下低溫，在16名消防人員合作下，於昨晚10時47分將遺體搬運至登山口交由警方處理。

新竹縣政府消防局呼籲民眾，登山本具一定風險，應充分了解潛在風險，審慎評估自身能力選擇山域並做好計畫，下載好離線地圖，準備好裝備器具才能保障自己安全。（編輯：方沛清）1130309

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