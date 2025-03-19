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玉管處升級山屋 增設炊煮區、改良乾式生態廁所

2025/3/19 15:01（3/19 15:14 更新）
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玉山國家公園管理處改善轆轆谷、塔芬谷、拉庫音溪避難山屋，增設炊煮區，也改良乾式生態廁所，減少臭味、可供更多人使用。圖為轆轆谷山屋廁所。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月19日
玉山國家公園管理處改善轆轆谷、塔芬谷、拉庫音溪避難山屋，增設炊煮區，也改良乾式生態廁所，減少臭味、可供更多人使用。圖為轆轆谷山屋廁所。（玉山國家公園管理處提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 114年3月19日
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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）玉山國家公園管理處改善轆轆谷、塔芬谷、拉庫音溪避難山屋，增設炊煮區讓山友使用，也整修改良乾式生態廁所，減少臭味、可供更多人使用，也維持不需沖水及添加化學藥劑。

玉山國家公園管理處今天發布新聞稿表示，管理處成立後興建、改建17座避難山屋，「避難型」即為無人管理、無獨立炊煮空間，若天候不佳，山友只能擠在門前小空間，因此將山屋前方屋簷向外延伸，創造最大空間當炊煮區，並拆除部分床板、擴大室內門廳區域，設置桌椅增加交誼空間，解決山屋炊煮及內部雜亂問題。

玉管處表示，山屋旁雖都有簡易廁所，但隨著山林開放，原有簡易廁所無法負荷，山友自行野放成為一塊塊「地雷區」，亂丟衛生紙也讓人唏噓，因此針對轆轆谷、塔芬谷、拉庫音溪避難山屋廁所大幅改善。

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玉管處表示，除修復結構破損處及調整廁位避免侷促，並特別改變排遺儲存方式，讓尿液由土壤自然吸收，山友排便後丟覆木屑使其在儲存槽與糞便混和乾燥，初步分解後，再移至戶外堆肥，糞尿分離及加強通風降低臭味，加大儲存槽也讓更多人使用及減少維護頻率。

玉管處表示，南二段步道是長天數登山行程，人工背負建材及工具至山屋需5、6天，加上部分機具及材料動輒百公斤，非人力可負荷。這次整修南二段山屋，勁捷航空公司協助廠商將PE水塔、建材吊掛至山屋，加速施工效率、減少工期，讓山友能更早使用。（編輯：張雅淨）1140319

#玉管處
#玉山國家公園管理處
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